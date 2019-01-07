Vicdani Ret yasa tasarısında ne var?

Askerliğin silah kullanmak ve üniforma giymek zorunda olmadan yapılabilmesini sağlayacak Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün meclise sunulacak. CTP, TDP ve DP vicdani reddin insani bir hak olduğunu düşünürken UBP ve YDP buna karşı HP’de ise görüş ayrılıkları var.

Yenidüzen Gazetesi’nde yer alan habere göre Vicdani Ret Yasa Taslağında şu maddeler bulunuyor

*Kurulun onayladığı kişiler yurt ödevini askerlik süresi kadar bir süre askeri bir eğitime tabi tutulmaksızın silahlı kuvvetlerde veya kamu kurumlarında uygun görülecek sivil hizmet vererek yapabilecek

-Yasa tasarısına göre vicdani ret hakkını kullananlar ihtiyat olarak değerlendirilemezler ve seferberlik hizmeti için görece çağrılamazlar