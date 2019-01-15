Vicdani Retçi Halil Karpaşaoğlu tutuklanıyor (CANLI YAYIN)

Polis, Vicdani Ret hakkını kullanan ve para cezasını da ödemeyi reddeden Halil Karapaşaoğlu'nu evinden alarak cezaevine götürdü. Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu tutuklandı
Askeri Mahkemede yargılanan ve seferberliğe gitmediği için 20 gün tutukluluk kararı mahkeme tarafından verilen Vicdani retçi Halil Karapaşoğlu tutuklandı.
Halil Karapaşaoğlu Merkezi ceza evinde 20 gün tutuklu olarak kalacak.
Karapaşaoğlu mahkeme kararını temyiz de etmişti.
Karpaşaoğlu tutuklanıyor (CANLI YAYIN)
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