  • BIST 98.455
  • Altın 220,185
  • Dolar 5,3236
  • Euro 6,0494
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Vicdani Retçi Karapaşaoğlu cezaevinden çıktı!

» »
Vicdani Retçi Karapaşaoğlu cezaevinden çıktı!
Vicdani Retçi Karapaşaoğlu cezaevinden çıktı!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yarıgatayı, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun 20 günlük hapis cezasını 3 güne düşürdü. Karapaşaoğlu işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komomutanlığı Yargıtay’ında yer alan istinaf davasının kararı, bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yargıtay Başkanı Mehmet Türker tarafından okundu.

Türker, askeri mahkemenin verdiği para cezasının fahiş olmadığını ve ödeme süresinin de yeterli olduğunu, bu karara yargıtayın müdahale edecek bir gerekçesinin olmadığını, ancak 20 günlük hapis kararının istinafta belirtilen savunmalar dikkate alındığında fahiş olduğunu belirtti ve sürenin 3 güne düşürülmesine karar verdiklerini söyledi.

Türker, vicdani ret hakkının AHİM kararlarında yer alması ve Mecliste vicdani reddi benimseyen yasa çalışması yapılacak olması dikkate alınarak 20 günlük hapis cezasının fahiş olduğuna, bu gerekçelerin hafifletici neden olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi Aktivisti Murat Kanatlı, askeri yargıtayda vicdani retçiler için önemli bir karar verildiğini belirterek, “mutluyuz ama gerçek ortada duruyor yasa bir an önce yasallaşmalı.

Umarım yasa tasarısı mecliste görüşülür ve yasalaşır. Bu süreçte mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili de, Karapaşaoğlu’nun 3 gün özgürlüğünden mahrum edildiğini, ancak mücadele sonunda vicdani ret hakkının hafifletici sebep olarak uygulamaya girdiğini belirterek, “hak ve özgürlükler için önemli bir karar, artık görev mecliste” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP: Olmadı Serdar Denktaş!!18 Ocak 2019 Cuma 15:55
  • Soğuk hava devam ediyor…18 Ocak 2019 Cuma 15:50
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi,etkin denetimlerini sürdürüyor18 Ocak 2019 Cuma 15:40
  • Kıbrıs sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden Karapaşaoğlu’na destek18 Ocak 2019 Cuma 15:35
  • Belediyeler Birliği yürütme kurulu’nda sel felakatlerinin etkileri konuşuldu18 Ocak 2019 Cuma 15:30
  • Basın kartı alan gazetecilerin isimleri açıklandı18 Ocak 2019 Cuma 15:25
  • Gazimağusa Belediyesi gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırıldı18 Ocak 2019 Cuma 15:20
  • CTP: Vicdani Ret hakkı en kısa sürede yasalaşacak18 Ocak 2019 Cuma 15:15
  • Akıncı, Sosyal Reform Birliği heyetini kabul etti18 Ocak 2019 Cuma 15:10
  • Akıncı, Fransız Büyükelçi Troccaz’ı kabul etti18 Ocak 2019 Cuma 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti