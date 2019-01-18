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Vicdani Retçi Karapaşaoğlu serbest bırakıldı!

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Vicdani Retçi Karapaşaoğlu serbest bırakıldı!
Vicdani Retçi Karapaşaoğlu serbest bırakıldı!

Vicdani ret hakkını kullanıp seferberliğe gitmediği için 20 gün hapis cezası alan vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun gerçekleştirilen  istinaf duruşmasında aldığı 20 günlük hapis cezası fahiş bulunup 3 güne indirildi.  Cezanın 3 güne düşürülmesiyle birlikte Halil Karapaşaoğlu'nun cezaevinde  geçirdiği süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

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Ne olmuştu?

Askeri Mahkeme’de  davası görülen Halil Karapaşaoğlu, vicdani reddini açıklayıp askeri seferberliğe gitmeyi reddettiği için 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı

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