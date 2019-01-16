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Vicdani Retçi Karapaşaoğlu’na bir destek de AKEL'den

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Vicdani Retçi Karapaşaoğlu’na destek de AKEL'den
Vicdani Retçi Karapaşaoğlu’na bir destek de AKEL'den

Seferberlik görevi çağrısına, vicdanî ret hakkını kullanarak uymayan ve bu nedenle çıkarıldığı mahkeme tarafından kesilen para cezasını da ödemediği için 20 gün hapis cezası alan Halil Karapaşaoğlu’na AKEL’den destek geldi.
 

Haravgi’nin haberine göre, AKEL, yazılı açıklama yaparak, “Karapaşaoğlu’nun vicdanî ret hakkına saygı, barışçı niyetlerine de destek” belirtti. 

AKEL'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Kıbrıslı Türk Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Hapsedilmesi İle İlgili Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) Açıklaması

Kıbrıslıtürk vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu vicdani retçi olduğunu ve Kıbrıs’ın işgal altındaki kısmında orduda seferberliğe katılmayacağını 2013 yılında açıklamıştı.

Karapaşaoğlu, zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış ve bir kez de seferberliğe katılmıştı. Ancak 2014-2017 yılları arasında seferi olarak hizmet etmeyi reddetmişti. ‘Askeri mahkeme’ 3 Ocak 2019 tarihinde mahkumiyeti ile sonuçlandı ve 2000 TL para veya hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Kıbrıs’ın işgal altındaki kuzey kesimindeki ‘askeri mahkemenin’ bu kararına hali hazırda itiraz dosyaladı. Ancak, bugün para cezası ödemeyi reddettiğinden ötürü tutuklandı. Şimdi de 20 gün boyunca hapis cezası çekecek.

Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu olarak, Halil Karapaşaoğlu’nun hapsedilmesini üzüntü ile karşılamakta ve bu vesileyle hem Halil Karapaşaoğlu’ya, hem militarizme karşı duran tüm vicdani retçilere, hem de şiddetsiz düşünme biçimlerini yükseltmek için mücadele eden herkese olan desteğimizi ve dayanışmamızı beyan ederiz."

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