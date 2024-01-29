  • BIST 8436.89
  • Altın 1981.542
  • Dolar 30.3427
  • Euro 32.9491
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Vicdani Retçi Karapaşaoğlu'na yine hapis yolu (Video)

» »
Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu cezaevi yolunda!
Vicdani Retçi Karapaşaoğlu'na yine hapis yolu (Video)

Mustafa Hürben henüz özgürlüğüne kavuştuğu bugünlerde 1 Şubat Perşembe günü de, diğer vicdani retçi Halil Karapaşoğlu’nun Askeri Mahkemedeki yargılanması yeniden başlayacak...

Mahkemelerdeki süreçler tamamlandığından, daha önce de deklere edildiği gibi verilmesi muhtemel para cezaları ödenmeyeceği için, vicdani retçi Halil Karapaşoğlu mahkeme tarafından yeniden suçlu bulunursa cezaevine girebilecek...

Davayı takip etmek için Avrupa Vicdani Ret Bürosu’nun (EBCO) Başkanı Alexia Tsouni ve EBCO temsilcisi Derek Brett da adada olacak…

Vicdani retçi Halil Karapaşoğlu’nun cezaevine girme ihtimalinin çok yüksek olduğu böylesi bir anda, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin ve barış aktivistlerinin, 1 Şubat, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan davada dayanışmasını bekleriz…

Bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır, diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi

29 Ocak 2024

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen’den ortak protesto!28 Ocak 2024 Pazar 11:57
  • Gelecek hafta salı ve çarşamba yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor28 Ocak 2024 Pazar 11:55
  • Lefkoşa'da trafik kazası28 Ocak 2024 Pazar 10:10
  • 416 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı28 Ocak 2024 Pazar 10:06
  • Alkollü genç sürücü feci şekilde yaralandı28 Ocak 2024 Pazar 10:04
  • "Doğru yöne atılan ilk adım, ancak sorunun çözülmesi için daha gidilmesi gereken çok yolumuz var"27 Ocak 2024 Cumartesi 19:04
  • Hasipoğlu'ndan 27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle mesaj...27 Ocak 2024 Cumartesi 18:35
  • Narenciye üreticileri eyleme gidiyor!27 Ocak 2024 Cumartesi 18:33
  • Üstel: Rum liderliği yeni taktiklerle halkımızı tuzağa düşürmeye çalışıyor27 Ocak 2024 Cumartesi 18:28
  • Ercan'da memurlara sahte evrak sundu!27 Ocak 2024 Cumartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti