Vicdani Retçi Karapaşaoğlu'na yine hapis yolu (Video)

Mustafa Hürben henüz özgürlüğüne kavuştuğu bugünlerde 1 Şubat Perşembe günü de, diğer vicdani retçi Halil Karapaşoğlu’nun Askeri Mahkemedeki yargılanması yeniden başlayacak...

Mahkemelerdeki süreçler tamamlandığından, daha önce de deklere edildiği gibi verilmesi muhtemel para cezaları ödenmeyeceği için, vicdani retçi Halil Karapaşoğlu mahkeme tarafından yeniden suçlu bulunursa cezaevine girebilecek...

Davayı takip etmek için Avrupa Vicdani Ret Bürosu’nun (EBCO) Başkanı Alexia Tsouni ve EBCO temsilcisi Derek Brett da adada olacak…

Vicdani retçi Halil Karapaşoğlu’nun cezaevine girme ihtimalinin çok yüksek olduğu böylesi bir anda, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin ve barış aktivistlerinin, 1 Şubat, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan davada dayanışmasını bekleriz…

Bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır, diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi

29 Ocak 2024