Vicdani Retçi Karapaşaoğlu'ndan çağrı

İşte o açıklama;

Sevgili Dostlar...

Yargıç 10 gün içerisinde 2000tl para cezası odemediğim takdirde 20 gün hapis yatacagımın kararını almıştır. Mahkemeden önce bana yeni bir dava daha okundu. 4 davadan yargılanırken 5 davadan yargılanmaya başladım. Defalarca hem mahkemede hem de basına para cezasını odemeyeceğimi söyledim. 10 gün sonunda, mahkemeye bu para cezasını odemediğimden dolayı her an tutuklanabilirim. Sokakta yürürken de, evde otururken de polis tarafından alıkonulma tehdidiyle karşı karşıyayım.

Bugün Sevgili Ali Kismir ve Serkan Soyalan vicdani retlerini açıkladılar. Bu noktadan sonra açık bir şekilde bütün anti- militaristlere, savaş karşıtlarına vicdani retlerini açıklama çağrısında bulunuyoruz. Ya bu hak yasallaşacak ve biz özgürlüğümüze kavuşacağız ya da 10larca genç insanı tutuklamak zorunda kalacaklar.

4 Ocak Cuma günü saat 19.00 Basın-Sen binasında (Arabahmet) bu konuda bilgi almak ve ileriki süreci değerlendirmek için bütün barış severlere, anti-militaristlere çağrıda bulunuyoruz.