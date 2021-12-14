Vicdani retçilere yeniden hapis yolu... Kanatlı: Vicdani ret kararında mahkeme süresiz ertelendi

Murat Kanatlı açıkladı:

Vicdani ret davalarında bir süreç daha bir aşamaya geldi, Yahova Şahidi bir vicdani retçi haklarını tanınmadığı için Yüksek İdari Mahkemesi'ne başvurmuştu, Cuma tanıklar dinlendi, bugün de hitablar dinlendi... Mahkeme karar için süresiz ertelendi, yani meclisten yasa değişikliği geçmeyecekse, bir de Yahova Şahidi hapishane yolunda, vicdani retçiler olarak gitmediğimiz mahkeme kalmadı, AİHMde de karar bekleriz, daha ne olması istenir?

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