Vicdansızlığın böylesi; kız arkadaşını denize atıp, boğulmasını beklemiş!

Zonguldak'ta 2017 yılında "internet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nesrin Koçaklı'nın, erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz tarafından denize atılarak, boğulduğu iddia edildi.

2017 yılında Zonguldak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, üç yıl önce internet kafeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine genç kızın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Cinayet Büro ekipleri en son Nesrin'i erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz ile görülmesi üzerine zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkan Erkan Kanyılmaz, duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Bugün görülen duruşmada, Erkan Kanyılmaz'ın tanık M.K.'ye, "Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Aramızda kalsın. Yoksa senin üzerine kalır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan iddianamede Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı öldürmüş olabileceğine yönelik beyanlar da yer aldı.



Cumhuriyet Savcısı, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak, zanlının genç kızı denize attığı, gözden kaybolana kadar beklediğinin göz önüne alınarak, zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi