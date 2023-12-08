  • BIST 7979.72
  • Altın 1891.032
  • Dolar 28.9769
  • Euro 31.2371
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazze'nin kuzeyinde yoğun çatışmalar ve İsrail tanklarının Cibaliye mülteci kampına bombardımanı devam ediyo

Victor Mihailoviç Paniushin “yasaklı göçmen” ilan edildi

» »
Suç örgütü kurduğu ve bu bağlamda bazı suçlar işlediği tespit edilen, Rusya adli makamlarına iade edilmek için aranan Victor Mihailoviç Paniushin’in yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verildi.
Victor Mihailoviç Paniushin “yasaklı göçmen” ilan edildi

Bakanlar Kurulu, suç örgütü kurduğu ve bu bağlamda bazı suçlar işlediği tespit edilen 65 yaşındaki Victor Mihailoviç Paniushin’in yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, söz konusu şahsın Rusya adli makamlarına iade edilmek için arandığı da belirtildi.

Karar metni şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ışığında, 13.9.1958 doğumlu Victor Mihailoviç Paniushin (PANYUSHIN) isimli şahsın ‘Suç örgütü kurma’, ‘Yasadışı şans oyunları düzenlemek ve yönetmek’, ‘Bir grup kişinin iki veya daha fazla kişiyi kasten yaralaması’, ‘Bir kişinin organize bir grup tarafından kaçırılması’ suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Victor Mihailoviç Paniushin’in (PANYUSHIN) yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: İkamet İzinsizlik ve Trafik Suçlarıyla Mücadele Edildi07 Aralık 2023 Perşembe 14:47
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolun’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaralanma Yok07 Aralık 2023 Perşembe 14:43
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 10 Şahıs Tutuklandı07 Aralık 2023 Perşembe 14:41
  • Görneç'te Ani ve Doğal Nedenlerle Ölen Kişinin Ölüm Sebebi Belirlendi: Kalp Hastalığı07 Aralık 2023 Perşembe 14:16
  • CTP Lideri Erhürman: 'Mülkiyet Sizde Değilse, Egemenlik de Sizde Olmaz07 Aralık 2023 Perşembe 13:47
  • Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu TAK'ı ziyaret etti07 Aralık 2023 Perşembe 13:45
  • “Emek Atölyesi” açılıyor07 Aralık 2023 Perşembe 13:06
  • Bengihan: 30 Kasım itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 880 TL07 Aralık 2023 Perşembe 12:57
  • Derinya’da askeri bölgede çalışmalar yapıldığı iddia edildi, Rum hükümeti gerekli girişimleri başlattı07 Aralık 2023 Perşembe 12:56
  • CTP ile UBP, Zorlu Töre’nin CTP’ye yönelik “vatan haini” söylemlerini görüşecek07 Aralık 2023 Perşembe 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti