Victoria Secret modellerinin bilinmeyen özellikleri

Victoria’s Secret kusursuz fiziğe sahip olmak için kimi zaman zor kimi zamanda sıkıcı egzersiz programlarına maruz kalıyor. Peki hangi egzersizleri severek yapıyor hangilerini yaparken nefret ediyorlar?

Grace Elizabeth

"En sevdiğim egzersiz plank hareketleri. En az sevdiğim şey ise kesinlikle koşu. Herkes kardiyo yapmak zorunda ama kimse bunu severek yapmıyor.

Sara Sampaio

"Yaptığım tüm egzersizler yeterince acı çektiriyor. Ama dürüst olmam gerekirse en 'sevmediğim' koşmak. 5 dakikadan sonra çok sıkılıyorum ama yine de 15 dakika daha sıkıla sıkıla koşuyorum."

Cindy Bruna

"Lunges ve burpee hareketlerinden nefret etmeme rağmen her gün yapmak zorundayım. Ama squat yapmayı sevmeye başladım. Özellikle de vücudunuzda sonuçları görmeye başladığınız zaman... "

Alanna Arrington

Severek yaptığım ama sonrasında nefret ettiğim egzersiz programım, direnç çalışmaları. Temel olarak koşu bandı ile başlıyor ve gücü, eğimi hızınıza göre artırıp, indirmek zorundasınız. Ertesi gün merdiven bile çıkamayacak hale geliyorsun. Severek yaptığım spor ise boks. Hem stres atıyorsun hem de güçlü kollara sahip oluyorsun."

Romee Strijd

"Benim en sevdiğim şey; Dogpound'la kilo eğitimi, çünkü hepsi benim için yeni ve sıkılmama engel oluyor. En az sevdiğim şey ise koşu, bu yıl neredeyse hiç koşmadım."

Devon Windsor

"Pilates kesinlikle en sevdiğim spor olabilir. Yapmaktan hoşlanmadığım bir spor türü varsa o da boks. Çünkü ellerim sonunda çok acıyor!"

Bella Hadid

En sevdiğim egzersiz boks. Enerjimi tamamen atabildiğim tek spor! Ve bir şeylere vurduğun için stres atabiliyorsun