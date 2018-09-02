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Victoria Secret Türk güzelini seçmelere davet etti

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk olarak cast direktörü ile görüşmeye gitti.
Victoria Secret Türk güzelini seçmelere davet etti

Geçen yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas'ta dünyanın en büyük ve en önde gelen ajanslarından biri ile çalışmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, bu yaz da tekrar hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği şehirde başvurduğu Victoria's Secret seçmeleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Deniz, bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından New York'a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti.

SEÇİLİRSE VICTORIA SECRET DEFİLESİNE ÇIKACAK

Seçmeler sırasında New York basınının yoğun ilgi gösterdiği Dilan Çiçek Deniz, bu görüşme sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde olumlu sonuç olur ise tüm dünyada yılbaşı gecesi yayınlanan Victoria's Secret ModaŞovu defilesinde dünyaca ünlü modeller ile yürüyecek ilk Türk Victoria's Secret meleği olacak.

SEÇMELERE GİREN İLK TÜRK OLDU

2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra modellik yapmayan ve oyunculuk kariyerine yoğunlaşan Dilan Çiçek Deniz, seçmelere davet edilen ilk Türk oldu.

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