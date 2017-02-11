Victoria's Secret büyüledi!

İç çamaşırı markası Victoria's Secret, Sevgililer Günü 2017 koleksiyonunu tanıttı. İşte koleksiyondan ayrıntılar

Victoria's Secret, Sevgililer Günü 2017 Koleksiyonu'nu tanıttı. Victoria's Secret melekleri Jopephine Skriver, Lily Adridge, Sara Sampaio, Jasmine Tookes ve Taylor Hill'in tanıttığı parçalar için gerçekleştirilen fotoğraf çekimi seksi anlara sahne oldu.

Straplez büstiyerlerden destekli modellere, Sevgililer Günü koleksiyonu her zevke hitap eden modellere sahip.

Dantelin yoğun kullanıldığı koleksiyonda, kırmızı, pembe ve beyaz renkler ağırlıkta kullanılmış.

Gösterişli olduğu kadar günün her saatine uygun model seçenekleriyle de göz dolduran koleksiyonda kadınların vazgeçilmezi destekli sütyenlerden iki beden büyütme sağlayan efsanevi Bombshell’e; her türlü kıyafetle kullanım olanağı sağlayan Multi-way’den önden kapama kolaylığı sağlayan Front-Close’a kadar pek çok seçenek mevcut.