Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu ‘gerçek dışı güzellik standartları’ günümüzün değişen dinamikleriyle etkisini yitirmeye başladı. PopSugar sitesi markanın yarattığı bu güzellik algısını tüm dünyaya nasıl kabul ettirdiğine dair bazı bilgiler sundu.