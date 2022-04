Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti

Victoria's Secret, ilk Down sendromlu modelini duyurduktan sonra, ilk erkek elçisini seçti. Darren Barnet, artık genç kadınlara ve erkeklere yönelik cinsiyetsiz koleksiyon PINK kapsamında marka ile birlikte çalışacak.

PINK’in cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor. Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenisi.

PINK CEO’su Amy Hauk, aktörün gençler ve genç yetişkinlere çok olumlu bir rol model olduğu için Barnet ile çalışmak istediklerini söyledi.

Hauk, “Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

30 yaşında bir aktör ve yapımcı olan Barnet, en çok Netflix’in Never Have I Ever dizisiyle tanınıyor.

Barnet, “Never Have I Ever’ı çekmek beni kesinlikle lise günlerime geri getiriyor ve bana genç yetişkinler olarak karşılaştığımız güvensizlikleri ve sorunları hatırlatıyor. Uyum sağlamamanın nasıl bir his olduğunu ve desteklenip kabul görmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum” diyor.