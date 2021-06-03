Victoria's Secret modelleri işleri gereği her zaman fit ve güzel görünmek zorundalar. Bu yüzden, bir ton titiz egzersiz ve yemek programına sahip olmak ve bu programlara harfiyen uymak zorundalar. Peki Victoria's Secret mankenleri bu denli güzel ve fit kalabilmek için nasıl besleniyor?

Victoria's Secret modelleri işleri gereği her zaman fit ve güzel görünmek zorundalar. Bu yüzden, bir ton titiz egzersiz ve yemek programına sahip olmak ve bu programlara harfiyen uymak zorundalar. İşte DETAY'lar