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Victoria's Secret şovu iptal edildi

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Victoria's Secret resmen iptal edildi: Sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik.
Victoria's Secret şovu iptal edildi

Gelenekselleşen Victoria’s Secret şovu bu yıl resmen iptal edildi. Açıklamada, “Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik” ifadelerine yer verildi.

Geleneksel Victoria’s Secret şovunun bu yıl resmen iptal edildiği açıklandı. Marka, şovun iptaline ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğimiz hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria’s Secret’in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik.”

Avustralyalı model Shanina Shaik, Temmuz ayında The Daily Telegraph’a verdiği röportajda, “Ne yazık ki bu yıl Victoria’s Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim” demişti.

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