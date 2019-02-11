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Vida'nın eşinden tepki çeken paylaşım (Özür mesajı yayınladı)

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Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida'nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım tepkilere neden oldu.
Vida'nın eşinden tepki çeken paylaşım (Özür mesajı yayınladı)

Hırvat medyasında büyük yankı uyandıran paylaşım sonrası Ivana Vida'dan özür geldi.

 

Futbolcu Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida'nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, ülkesi Hırvatistan'da yankı uyandırdı.

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    Evinde çalışan personeli hakkında sweatshirt'nü berbat ettiğini yazan Ivana, "Nasıl bir hizmetçim var!? En iyisi ona hiç sahip olmamak" mesajını paylaştı.

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    Sayfasında bir anket düzenleyerek takipçilerine hizmetçisini kovup kovmaması gerektiğini soran Ivana'ya Hırvat basını sert sözlerle yüklendi.

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    29 yaşındaki Hırvat futbolcunun eşi Ivana, skandal paylaşımları sonrası bir özür mesajı yayınladı.

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    Ivana Vida şu sözleri kullandı: "Instagram'da yaptığım paylaşımın köşe yazılarına, manşetlere konu olduğunu gördükten sonra Hırvatistan'da önemli ve ciddi meselelerin olmadığını fark ettiğim için mutluyum."

     

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    "Belki kötü ve uygunsuzdu ama sadece bir şaka yapmıştım. Ben duygusal, açık sözlü, dürüst biriyim ve herkese eşit davranıyorum. Hizmetçimi beğeniyorum ve onunla iyi anlaşıyoruz."

     

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    "Eğer onunla şakalaşabiliyorsam bu, onu az değerli biri olarak görmediğim içindir. Paylaşımımdan ötürü birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim ama asla kötü bir niyetim yoktu."

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