Vidanjör Alev Aldı

İskele-Ardahan yolu üzerinde seyir halinde bulunan vidanjör aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiği, çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümünün yanarak zarar gördüğü bildirildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün, saat 15.50 sıralarında, İskele-Ardahan yolu üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Çakırlı yönetimindeki TKK 314 plakalı vidanjör aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü yanarak zarar gördü.
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