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Video başka söylüyor UBP'li Başkan başka...UBP İlçe başkanı :"Tatar zikir toplantısına katılmadı''

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UBP ilçe başkanı Tatarın zikir toplantısına katılmadığını savundu
Video başka söylüyor UBP'li Başkan başka...UBP İlçe başkanı :"Tatar zikir toplantısına katılmadı''

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu “ Bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine zikir toplantısına katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu” kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

“ Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la seçim çalışmalarımız çerçevesinde çeşitli kesimlere yönelik ziyaretlerimizi zaman zaman sürdürüyoruz.

29 Ağustos gecesi de Lefkoşa Arapahmet Mahallesi’nde Derviş Paşa konağı yanında Osman Varan adlı kişinin kirasında olan bir mekana gittik ve burada 50-60 kişilik bir grupla sohbet ettik.

Ayrılacağımız sırada ise Genel Başkanımıza mekanı dolaşması teklif edildi.

Herkese karşı son derece saygılı olan Genel Başkanımız mekanı dolaşırken duvarda duran tefi gördü ve bunun niçin kullanıldığını sordu.

Kendisine zaman zaman def kullanılarak dua edildiği ifade edildi ve 30 Ağustos nedeniyle şehitler için bir dua okunmasının söz konusu olduğu anlatıldı, bu duayı dinleyip, dinlemek istemediği soruldu.

Sayın Başbakan da nezaket gösterip duayı dinleyebileceğini belirtti.

Olay, videoda da görüldüğü üzere dakikalar içinde bitti.

Yani, ortada ne bir Dergah ziyareti ne bir zikir toplantısına katılma söz konusudur.
Bu görüntüyü alıp Genel Başkanımız aleyhine yaymaya çalışanlar yanılıyorlar.

Kendinden emin insanlar herkesle görüşür konuşurlar.

Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin beyin çağdaşlığına, laikliğine leke süremez.

Böylesi bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına’ katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmak yanlıştır, yayanların zayıflığının göstergesidir.”

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