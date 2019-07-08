VİDEO | Erdoğan bayılan kişiyi öpmeye çalışırken Albayrak böyle bağırmış: Arkadaşlar, arkadaşlar!

15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın girişiyle yaşananlar sosyal medyanın gündeminde. Paylaşılan görüntülerde yerde baygınlık geçiren birin başından öpmeye giden Erdoğan görülüyor. Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ise o anlarda sehpanın üzerine çıkarak kalabalığa seslenmeye çalışması dikkat çekiyor. Binlerce kez paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.
Bi sussalar “faiz düşerse enflasyon düşecek” diyecek; susmuyorlar... pic.twitter.com/A8jDnUQtPV— Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 7 Temmuz 2019
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.