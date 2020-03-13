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VİDEO I Vuhan'da maskeler çıkartılıyor

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Çin'de virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Vuhan kentinde yeni koronavirüs ortaya çıktıktan sonra kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı, doktorlar hastane önünde maskelerini çıkardı.
VİDEO I Vuhan'da maskeler çıkartılıyor

Çin'de virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Çin'de son 24 saatte 7 kişi salgından dolayı hayatını kayberken, sadece 8 yeni vaka tespit edildi. 

Vuhan kentinde yeni koronavirüs (KOVİD-19) ortaya çıktıktan sonra kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı.

Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.

Çin'in Xinhua haber sistesi tarafından paylaşılan video şöyle:

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