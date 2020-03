VİDEO I Vuhan'da maskeler çıkartılıyor

Çin'de virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Çin'de son 24 saatte 7 kişi salgından dolayı hayatını kayberken, sadece 8 yeni vaka tespit edildi.

Vuhan kentinde yeni koronavirüs (KOVİD-19) ortaya çıktıktan sonra kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı.

Doktorlar, hastane önünde maskelerini çıkardıkları bir video paylaştı.

Çin'in Xinhua haber sistesi tarafından paylaşılan video şöyle:

When the last temporary hospital in Wuhan closed, medics were so excited that they did this... #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/OqK9la1xV2