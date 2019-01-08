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Video ile saç modeli tarifi 'felaketle' sonuçlandı: Berber, müşterisinin kafasına 'play tuşu' kazıdı (video)

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Çin'de bir adamın video üzerinden beğendiği saç modelini berberine tarif etmeye çalışması hüsranla sonuçlandı.
Video ile saç modeli tarifi 'felaketle' sonuçlandı: Berber, müşterisinin kafasına 'play tuşu' kazıdı (video)

'Detaycı' berber, talihsiz adamın beğendiği saç modelini video üzerinde gösterdiği sırada durdurması sonucu ekranda beliren 'play tuşu' sembolünü müşterisinin kafasının her iki yanına da kazıdı.

Birçoğumuz, beğendiğimiz ve hoşumuza giden bir saç modelinin olduğu bir videoyu veya fotoğrafı kuaför ya da berberimize göstererek o modeli saçımıza uygulaması zaman zaman isteriz. Ancak, Çin'de yaşayan bir adam için bu sıradan olay tabiri caizse bir kabusa dönüştü.

​İzlediği bir video da gördüğü saç modelini, aynısını kendi saçı üzerinde yapması beklentisiyle berberine gösteren Çinli adamın hesaba katmadığı şey berberin ‘aşırıya kaçan' detaycılığı oldu.

 

​Beğendiği saç modelini video üzerinde göstermek isteyen talihsiz adam, videoyu durduğu sırada ekranda beliren 'play tuşu'nun kafasının her iki yanına kazınacağını hesaba katmamıştı.

Weibo isimli sosyal medya ağında yapılan paylaşıma göre, ismi bilinmeyen bir müşteri, video izlediği sırada hoşuna giden bir saç modeli gördü. Bunun üzerine videoyu durduran müşteri, videoyu durdurduğu sırada ekranda çıkan üçgen biçimdeki 'play tuşu'nu da modelin bir parçası zannedeceğinden habersiz olarak, saç modelini berbere gösterdi.

 

ALİHSİZ ADAM, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

Bu anların görüntüleri, sosyal medyada 78 bin 500'den fazla kullanıcının beğenisini toplarken, yaklaşık 20 binden fazla yorum aldı. Öte yandan, talihsiz adamın görüntüleri 22 bin defadan fazla çeşitli sosyal medya organlarında paylaşıldı.

Videoyu internete yükleyen kişi, paylaşımını bir espriyle süsleyerek, ‘Bu günlerde böyle işine sıkı sıkıya bağlı berberler bulmak zor' notunu düştü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı olayı şaşkınlıkla karşıladığı görüldü. Kullanıcılardan biri, berberin adresini isterken, bir diğer kullanıcıysa play tuşlu saç kesiminin yılın en trend saç modeli olacağı öngörüsünde bulundu.

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