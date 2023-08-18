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VİDEO: İşte ara bölgedeki arbede gerginliğinin görüntüleri...

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İşte ara bölgedeki gerginliğin görüntüleri...
VİDEO: İşte ara bölgedeki arbede gerginliğinin görüntüleri...

 İşte ara bölgedeki gerginliğin görü

İşte o görüntüler;

 

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