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VİDEO: İşte ara bölgedeki arbede gerginliğinin görüntüleri...
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18.08.2023 15:10
İşte ara bölgedeki gerginliğin görüntüleri...
İşte ara bölgedeki gerginliğin görü
İşte o görüntüler;
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