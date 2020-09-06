Video konferansta ders anlatan öğretmen canlı yayında Covid-19’dan öldü

Birçok ülkede corona virüsü salgını yüzünden eğitim sisteminin akıbeti tartışılırken, Arjantin'de korkunç bir olay meydana geldi.

Başkent Buenos Aires'teki bir üniversitede ders veren akademisyen canlı yayın sırasında öğrencilerin gözü önünde nefes nefese kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Öğretmende Ağustos ayında Covid-19 çıktığı duyuruldu.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki profesör Paola de Simone, Zoom uygulaması aracılığıyla sanal ders verdiği sırasında fenalaştı. Öğrencilerinin kameralarının önünde nefes nefese kalan Paola de Simone öksürük krizine girdikten sonra yaşamını yitirdi.

AMBULANS ÇAĞRISI YANITSIZ KALDI

Öğrencileri de canlı yayın sırasında büyük panik yaşarken Arjantin basını da bu görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını yazdı. Arjantin’in önde gelen gazetelerinden Diari Mes, “Çarşamba günü gerçekleşen dersten önce profesör öğrencilerine iyi hissetmediğini ve nefes almakta zorluk yaşadığını söyledi” ifadesini kullandı.

Ders sırasında fenalaşan akademisyenin sanal olarak yardım etmeye çalışan öğrencilerinin, “Adresinizi söyleyin size ambulans gönderelim” çağrısı karşısında, “Yapamıyorum” diyen De Simone’nın daha sonra yere yığıldığı kaydedildi.

La Noticia gazetesi de, ölmeden önce eğitimcinin sağlık durumunun iyi olmadığını yazarken, “Corona virüsü semptomları gösteriyordu. Bir ayı aşkın bir süredir bunlarla yaşıyordu” yorumunu yaptı.

“SUNUMLARI DEĞİŞTİREMİYORDU”

De Simone’nin öğrencilerinden Ana Breccia, “Ben sınıf arkadaşlarım o dersteydik. Zatürre olduğunu söyledi ve kötü hissettiğini dile getirdi. Daha sonra ders sunumlarını değiştirememeye ve konuşamamaya başladı. Dengesini de yitirdi” ifadesini kullandı.

Son dönemde sık sık öksürük nöbeti geçiren De Simone’nin bir doktorla evli olduğunu yazan Clarin gazetesi, genç profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığından yakındığını yazdı. Gazete, ismi açıklanmayan doktorun, eşinin cansız bedenini eve gelince bulduğunu da aktardı.

471 binden fazla Covid-19 vakasının olduğu Arjantin, toplam vaka sayısınında dünyada en çok hastanın olduğu 10’uncu ülke konumunda. Arjantin’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 9.739’a çıktı.