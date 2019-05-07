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Video oyununda kaybeden baba, bir aylık bebeğini döverek öldürdü

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ABD’nin Kentucky eyaletinde 26 yaşındaki Anthony Trice isimli baba, video oyunu oynarken kaybetmesinin ardından cinnet geçirerek bir aylık bebeğini döverek öldürdü.
Video oyununda kaybeden baba, bir aylık bebeğini döverek öldürdü

ABD’de video oyununda kaybetmesinin ardından bir aylık oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Anthony Trice, kasten öldürme ve çocuk istismarıyla suçlanıyor.

 

Polis raporuna göre, Trice başına yumruk attığı bebeği, susması için mama yapmak amacıyla mutfağa taşırken yere düşürdü.

Trice daha sonra bebeği ‘oturur pozisyona’ getirerek banyoya gitti, geri döndüğünde ise bebeğin tehlikeli bir durumda olduğunu görüp acil servisi aradı. Ancak bebek kaldırıldığı hastanede pazar günü yaşamını yitirdi. Olay üzerine Baba Trice’a ‘kasten öldürme ve çocuk istismarı’ suçlamaları yöneltildi.

Gözaltı tutanaklarından birinde babanın, oynadığı video oyununu kaybetmesinin ardından yaşadığı hüsranla kendini kaybettiği ve bir aylık bebeğine saldırdığı belirtildi.

WVLT’ye göre, babanın mama hazırlamak için mutfağa giderken bebeği yanlışlıkla mı yoksa kasten mi düşürdüğü ise henüz bilinmiyor.

Bebeğin büyükannesi Tonija Michelle’nin torununun cenazesi için bağış kampanyası başlattı. ‘GoFundMe’ (BizeDestekOlun) isimli kampanyanın hedefi 5 bin dolara ulaşmak. Aile şimdiye kadar bin dolar toplayabildi.

Şimdiye dek bin dolardan daha fazla bağış toplayan acılı büyükanne, “Yardımlarınıza muhtacız. Yaşadığımız bu trajediye birçoğunuz haberlerde denk gelmiştir. Bunun başımıza geleceğini asla tahmin edemezdik. Torunumu gömmeme yardımcı olun, lütfen dualarınız ve desteklerinizle yanımızda olun. Tanrı sizinle olsun” açıklamasında bulundu.

Baba Trice’in kefalet ücreti ise bir milyon dolar olarak belirlendi.

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