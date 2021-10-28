Video Skandalı... 1 kişi daha tespit edildi! Gazimağusa'da mahkemede önemli açıklamalar var...

Gazimağusa'da mahkemede önemli açıklamalar var...
Ersan Saner'in içerisinde olduğu skandal video ile ilgili mahkemede önemli bilgiler paylaşıldı.
SKANDAL VİDEO görüntülerinde bir kişinin daha olduğu tespit edildi.
Skandal video soruşturması kapsamında tutuklu bulunan P. G., C. K. G. S. ve M. Ö. Mağusa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
EK TUTUKLULUK İSTENDİ
Zanlılar ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlı P.G'yi temsilen avukat Kağan Güder, zanlı C.K ile G.S'yi temsilen avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü temsilen ise avukat Hasan Yücelen hazır bulunuyor.
Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlıların 'özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.
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