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Video skandalı ile ilgili 8 kişiden daha ifade alıyor!

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Polis Video skandalı ile ilgili 8 kişiden daha ifade alıyor!
Video skandalı ile ilgili 8 kişiden daha ifade alıyor!

Polis Video skandalı ile ilgili 8 kişiden daha ifade alıyor!

Polis video skandalı ile ilgili soruşturmayı genişletti.

Video skandalında tutuklamalar başladı

Sosyal medyada yayılan skandal bir video ile gündem olan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan P.G. dün akşam (21.1.2021 Perşembe) Yenibogaziçi köyünde polis ekipleri tarafından tutuklandı.

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P.G.’nin aleyhindeki "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlaması ile yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

P.G’ye ait cep telefonları ‘Data Veri İnceleme Şubesi'nde’ inceleme yapılmak üzere emare olarak alındı.

Polisin geniş çaplı soruşturma başlattığı ve tutuklamaların devamının gelebileceği konuşuluyor.

 

Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasetçilerle ilgili kritik açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

KKTC Başbakanı'na ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüleri paylaşan Deli Çavuş isimli hesap hakkında yeni bilgiler veren Peker, "Mafya işlerine bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar; siz rahat olun. Deli Çavuş’la görüştüm, onun sizlerle derdi yok" dedi

Deli Çavuş'un kimsenin özel hayatı ile bir derdi olmadığını söyleyen Peker, "Onun derdi namussuzlarla" ifadelerini kullandı.

Peker'in açıklamaları şu şekilde: 

1-Kıbrıs’ta yaşayan ve bu tip görüntüleri olduğunu düşünen, mafya işlerine bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar; siz rahat olun. Deli Çavuş’la görüştüm, onun sizlerle derdi yok. Uyuşturucu baronlarına ve de yasadışı bahis işi yapanlarla birlik olup bana karşı yapılan oyunlara...

2-...kim dahil olduysa onların görüntülerini yayınlayıp geri kalan bütün görüntüleri imha edeceğini söyledi. Deli Çavuş’un kimsenin özel hayatıyla bir derdi yok. Onun derdi namussuzlarla ve kahpelerle.

Peker ayrıca KKTC'deki Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Tözün Tunali için de ''Ben size söylemiştim, Deli Çavuş’u dinleyin. Çünkü onun hassas bir ruhu var. Benim üzülmeme dayanamıyor. Kendisi de Ruh Adam’ın bir parçasını taşıyor. İktidar ortağı olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı tözün tunalı, keşke istifa etseydin" dedi.

 

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