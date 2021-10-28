Video Skandalı: Sucuoğlu Polise ifadeye çağrıldı!

Video Skandalı'nın yankıları devam ediyor.. Faiz Sucuoğlu Polise ifadeye çağrıldı!

Geçtiğimiz hafta patlak veren VİDEO SKANDALI ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Başbakan Ersan Saner'in UBP Genel Başkanlığı adaylığından çekilmesine de yol açan SKANDAL yeni bir boyut kazandı.

Edinilen bilgiye göre polis Mahkemede ve zanlı ifadelerinde adı geçen Dr. Faiz Sucuoğlu'nu ifadeye çağırdı.

Dr. Sucuoğlu'nun ise şimdi sırası değil daha sonra dediği öğrenildi. Dr. Faiz Sucuoğlu milletvekili olduğu için dokunulmazlığı bulunuyor.

MAHKEME BUGÜN

Skandal video olayında gözler bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde devam eden davaya yeninde döndü.

Skandal video davasında tutuklu bulunan P. G., C. K., G. S. ve M. Ö. bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılacak.

Zanlılar hakkında yeniden ek tutukluluk süresi talep edileceği ve davada yeniden talep edilen süreye itiraz yapılacağı edinilen bilgiler arasında.

Ersan Saner: "Sucuoğlu yalan söylüyor, polise ifade vermekten kaçıyor"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, skandal videoya ilişkin yapmış olduğu açıklamalardan ötürü UBP'li vekil ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu'nun yalan söylediğini savundu. Saner, "Sucuoğlu yalan söylüyor, polise ifade vermekten kaçıyor" dedi.