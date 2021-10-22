Video skandalında 3 tutuklu! Soruşturma daha da derinleşiyor...Videonun gerçek olduğu ileri sürüldü...

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine P. G., G. S. ve C. K. mahkemeye çıkarıldı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine P. G., G. S. ve C. K. mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklular, bugün Mağusa Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Mahkeme sonucunda, soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin soruşturmayı daha da derinleştirmesi bekleniyor.

Videonun gerçek olduğu ve ilgili kadın tarafından çekildiği iddiası öne sürüldü.

Tutuklanan diğer iki kişinin ise videonun silindiği halde geri getirilmesini sağladığı belirtiliyor.

Zanlıların cep telefonları incelenmek üzere el konulduğu mahkemeye aktarıldı.