Videolu: Kaplumbağayı ihbar ve itfaiye kurtardı

Bu sabah bir vatandaşın itfaiyeyi aramasıyla Alagadi’de kıyıya vuran perişan haldeki kaplumbağa yaşama geri döndü.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

“Çevre İhbar Hattı” isimli sosyal medya medya hesabının duyurdu olayla ilgili sayfadan yapılan açıklamada, “gelişmiş ülkelerde böyle bir olayı vatandaş kime ihbar eder?” şeklinde soru yöneltilerek, bu tip vakalarda KKTC’nin herhangi bir biriminin olmamasından yakınıldı.

Öte yandan yapılan açıklamanın devamında kaplumbağayı kurtaran iki itfaiyecinin isimlerini de takipçileriyle paylaşan sayfa yöneticileri “Razaman ve Mustafa bey iyi ki varsınız” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: