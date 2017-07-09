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Videolu: Kaplumbağayı ihbar ve itfaiye kurtardı

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Videolu: Kaplumbağayı ihbar ve itfaiye kurtardı
Bu sabah bir vatandaşın itfaiyeyi aramasıyla Alagadi’de kıyıya vuran perişan haldeki kaplumbağa yaşama geri döndü.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

“Çevre İhbar Hattı” isimli sosyal medya medya hesabının duyurdu olayla ilgili sayfadan yapılan açıklamada, “gelişmiş ülkelerde böyle bir olayı vatandaş kime ihbar eder?” şeklinde soru yöneltilerek, bu tip vakalarda KKTC’nin herhangi bir biriminin olmamasından yakınıldı.

Öte yandan yapılan açıklamanın devamında kaplumbağayı kurtaran iki itfaiyecinin isimlerini de takipçileriyle paylaşan sayfa yöneticileri “Razaman ve Mustafa bey iyi ki varsınız” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Sabah sabah bir vatandasimiz ITFAIYEYI ariyor ve Alagadi'de bir kamplumbaganin perisan bir halde mahsur kaldigini ihbar ediyor. Gelismis ulkelerde boyle bir olayi vatandas kime ihbar eder? Bence itfaiyeyi aramaz. Mutlaka islevsel, calisan bir birim vardir. Biz ne yazik ki ulke elimizden giderken bir muatap bulamiyoruz. Iste bu haldeyiz. BEN ITFAIYECI ARKADASLARIMI YUREKLERINDEN KUCAKLIYORUM. BIZI ILGILENDIRMEZ DEMEDILER. BU ULKEDE GOREVI OLANLAR BUNU DIYEBILIYOR CUNKU. Yaptigim arastirmada bu duyarliligi gosteren itfaiyecilerin Ramazan Kol ve Mustafa Sahmaran oldugunu ogrendim. Ramazan Bey ve Mustafa bey IYI KI VARSINIZ.

 

 

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