VİDEOLU: "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında bir ilk!

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında Murat Yıldırım bir ilke imza attı...

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya "Kim Milyoner Olmak yarışmasının 'seyirciye sorma' jokerinde seyircilere yöneltilen sorular için kaç saniyelik süre tanınıyor?" sorusu soruldu. Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak isteyince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sunucu Murat Yıldırım, soruyu okuduktan sonra "10 saniyelik süreniz başladı" diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu. Yarışma tarihinde ilk kez sunucunun cevap verdiği bu anlarda seyirciler, yarışmacı ve Murat Yıldırım gülmeye başladı.

İşte herkesi güldüren o anlar: