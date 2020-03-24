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Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor

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Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor
Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor

İngiltere’de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı.

21 Mart Cumartesi günü çektiği yeni bir videoyu paylaşan Langston, Covid-19 hastalığına yakalandığını doğrularken, kendisi hakkında çıkan bazı bilgileri de yalanladı.

Sigarayı uzun süre önce bıraktığını ve akciğer kanseri olmadığını belirten Langston videoda, “Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı benimsediğim için vücudum bununla (virüsle) savaşmak için yeterince güçlüydü” ifadelerini kullandı.

“Kimseye vaaz vermiyorum. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz” diyen Langston, ilk videodaki vermek istediği mesajın nefes alabilmenin önemi olduğunu söyledi.

İyileşme aşamasında olduğunu ifade eden 39 yaşındaki kadın, tüm iyi dilek mesajları için de teşekkür etti. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Langston’un hastaneden taburcu edildiğini ve tedavi sürecine evde devam edeceğini aktardı.

Langston'ın geçtiğimiz hafta sosyal medyaya düşen ve "Riske girmeyin" dediği videosu binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

 

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