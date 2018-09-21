Vietnam Devlet Başkanı Quang, hayatını kaybetti

2 Nisan 2016 tarihinde oyların yüzde 91'ini alarak başkanlık koltuğuna oturan Tran Dai Quang, bugün hayatını kaybetti.
Ölüm haberi, uluslararası ajanslar tarafından son dakika koduyla duyuruldu.
Vietnam Devlet Radyosu, Quang'ın ölüm nedenini ciddi bir rahatsızlık nedeniyle gerçekleştiğini, bu gece hastanede saat 03:05 sularında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Quang, son bir yıldır hastalığından dolayı halk arasında görülmüyordu.
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