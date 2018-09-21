Vietnam Devlet Başkanı Quang öldü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang, hayatını kaybetti. Ölüm haberini uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.
Resmi radyo, ülke liderinin ağır bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiğini dinleyicilerine aktardı. Haberde uluslararası bir ekibin de yer aldığı doktorların çabasının Quang'ı kurtarmaya yetmediği belirtildi.
12 Ekim 1956 tarihinde doğan Quang, 61 yaşındaydı. Quang başkanlık koltuğuna 2 Nisan 2016 tarihinde oturmuştu.
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