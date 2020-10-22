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Vietnam'da Aşırı Yağışların Yol Açtığı Afetlerde Ölenlerin Sayısı 114'e Yükseldi

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 Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 114'e çıktığı bildirildi.
Vietnam'da Aşırı Yağışların Yol Açtığı Afetlerde Ölenlerin Sayısı 114'e Yükseldi

 Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 114'e çıktığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini ay başından bu yana etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının arttığı belirtildi.

Çoğu Quang Tri, Thua Thien-Hue ve Quang Nam eyaletlerinde olmak üzere ölenlerin sayısının 114'e yükseldiği, 21 kişiden ise haber alınamadığı kaydedilen açıklamada, kayıpları arama kurtarma ile afet sonrası iyileştirme ve tahliye çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Ha Tinh ve Quang Binh'de 46 bin 800 civarında evi su bastığının bildirildiği açıklamada, bu eyaletler ile Quang Tri'de yaşayan yaklaşık 206 bin 800 kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, doğal afetlerde 691 bin 100'den fazla büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu ya da sel sularında sürüklendiği ifade edildi.

Komite, doğal afetlerin aynı zamanda ilgili bölgelerdeki yollarda erozyona ve hasara neden olduğunu kaydetmişti.

Vietnam Haber Ajansı'nın haberinde, Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, afet bölgelerindeki ticari faaliyetleri sıkı bir şekilde denetlerken, izole bölgelere de temel malzemeler tedarik ettiği belirtildi.

Haberde, bakanlığa bağlı yetkililerin, doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki kişilerin mal talebini karşılamak için yerel pazarların bir an önce restore edilmesini koordine edeceği bildirildi.

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