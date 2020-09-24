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Vietnam'da kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden paketleyen fabrikaya polis baskını

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Newsweek'in Vietnam'daki VN Explorer sitesine dayandırdığı habere göre Cumartesi günü ülkenin güneyindeki Binh Duong'daki bir tesise yapılan baskında yaklaşık 324 bin kullanılmış kondom ele geçirildi.
Vietnam'da kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden paketleyen fabrikaya polis baskını

Tesisi kiralayan 32 yaşındaki Pham Thi Thanh Ngoc, ayda bir kere "birilerinin" binlerce kullanılmış prezervatif getirdiğini, kendisinin de onları yeni gibi gözükecek şekilde temizlediğini itiraf etti.

Yetkililer, kadının tesisinde yakalanan yaklaşık 360 kilo ağırlığındaki kondomların satılmak için hazırlandığını doğruladı.

VN Explorer'a konuşan bir yetkili, "Kondomlar sağlık malzemesi, o yüzden hangi kanunların çiğnendiğine bakacağız" dedi.

Yerel medya olayla ilgili başka ayrıntı vermedi.

Kullanılmış prezervatiflerin tekrar kullanılması, hastalık ve istenmeyen hamileliklere neden olabileceği için sağlıkçıların kesinlikle karşı çıktığı bir uygulama.

Cinsel sağlık konusunda çalışma yürüten yardım kuruluşu Brook'tan Isabel Inman, "İnsanlar kondom kullanırken pek çok basit hata yapıyor, o yüzden farkındalığı artırmak önemli. Hamilelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmakta etkili olan tek metot bu olduğu için insanların nasıl doğru kullanacaklarını bilmeleri gerçekten önemli" dedi.

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