Vietnam'da yerel bir içecek: Yumurtalı kahve

Dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir kafede yumurtalı kahve yapılıyor

Brezilya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi Vietnam'da, kahve, kafein tutkunu herkesin vazgeçilmezi. Ancak başkent Hanoi'de Cafe Giang'daki müşterilerin içtiği kahveler yalnızca kafein değil, ayrıca protein deposu olma özelliği taşıyor.​Kafede ilk duyulduğunda şaşırtacak, hatta lezzetli olması mümkün görülmeyen bir kahve servis ediliyor. Kafede 'cà phê trúng' ismiyle, diğer bir deyişle 'yumurtalı kahve' satılıyor.

​Bir fincanın içine kırılan ve çırpılan yumurtanın kremsi bir hale getirilmesinin ardından yoğun Vietnam kahvesi eklenmesi ile elde edilen yumurtalı kahve, hem soğuk hem de sıcak olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kaşıkla tüketilen kahvenin tadı ise dondurmalı kahveyi andırıyor, kıvamı nedeniyle de daha çok tatlıya benziyor.

​'BEĞENMEYEN MÜŞTERİM YOK'