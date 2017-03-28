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Vietnam'da yerel bir içecek: Yumurtalı kahve

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Vietnam'da yerel bir içecek: Yumurtalı kahve
Dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir kafede yumurtalı kahve yapılıyor

Brezilya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi Vietnam'da, kahve, kafein tutkunu herkesin vazgeçilmezi. Ancak başkent Hanoi'de Cafe Giang'daki müşterilerin içtiği kahveler yalnızca kafein değil, ayrıca protein deposu olma özelliği taşıyor.​Kafede ilk duyulduğunda şaşırtacak, hatta lezzetli olması mümkün görülmeyen bir kahve servis ediliyor. Kafede 'cà phê trúng' ismiyle, diğer bir deyişle 'yumurtalı kahve' satılıyor.

​Bir fincanın içine kırılan ve çırpılan yumurtanın kremsi bir hale getirilmesinin ardından yoğun Vietnam kahvesi eklenmesi ile elde edilen yumurtalı kahve, hem soğuk hem de sıcak olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kaşıkla tüketilen kahvenin tadı ise dondurmalı kahveyi andırıyor, kıvamı nedeniyle de daha çok tatlıya benziyor.

'BEĞENMEYEN MÜŞTERİM YOK'

Kafenin sahibi Nguyen Van Dao, en ünlü kahvelerinin yumurtalı kahve olduğunu, bu kahvenin büyükbabası tarafından icat edildiğini ve kahveyi beğenmeyen müşterisinin olmadığını ileri

sürdü.

​Dao, "Büyükbabam 1946 yılında Sofitel Legend Metropole Hotel’de barmen olarak çalışıyormuş. O zamanlar taze süt sıkıntısı olduğundan çırpılmış yumurta kullanmış. Oteldeki tüm yabancı ve yerli müşteriler de bu tadı sevmiş. O da otelde çalışmayı bırakıp yumurtalı kahve satmaya ve kendi markasını yaratmaya karar vermiş. Beğenmediğini söyleyen müşterimiz yok, herkes bir daha geleceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

'GİZLİ BİR TARİF'

Dao, bu özel kahvede yumurta, yoğunlaştırılmış süt, kahve, tereyağı ve peynir kullandıklarını, ancak tarifin gizli olması nedeniyle içerisinde başka neler olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti.

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