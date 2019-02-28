  • BIST 104.490
  • Altın 226,297
  • Dolar 5,3222
  • Euro 6,0555
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı

» »
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.
Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Vietnam'da düzenledikleri zirvenin ikinci ve en önemli gününde görüşmelere Metropole Hanoi otelde başladı.

 

İkili 45 dakikalık birebir görüşmenin ardından heyetlerle birlikte yapılacak 2 saatlik genişletilmiş toplantıya katıldı.

Toplantının ardından heyetlerin çalışma yemeğine geçmesi ve liderlerin ortak anlaşma imza törenine katılması planlanıyor.

Trump ülkeden ayrılmadan da bir basın toplantısı düzenleyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duterte: Ruhbanının çocuklara taciz peşinde koştuğu bir dine kimin ihtiyacı var?27 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
  • Pakistan: Hindistan'a ait 2 savaş uçağını vurduk27 Şubat 2019 Çarşamba 09:50
  • Hollanda Kuzey Koreye gidecek 90 bin Vodkaya el koydu !26 Şubat 2019 Salı 20:01
  • Kadın amir, polislerin motivasyonunu artırmak için emniyete strpizci getirdi (Video-Haber)26 Şubat 2019 Salı 17:12
  • Hindistan'dan Pakistan'a hava saldırısı!26 Şubat 2019 Salı 09:12
  • Şans getirsin diye uçağın motoruna para attı!25 Şubat 2019 Pazartesi 22:30
  • Rusya'ya giriş kolaylaşıyor25 Şubat 2019 Pazartesi 21:14
  • Güney Kore Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı25 Şubat 2019 Pazartesi 21:00
  • Bangladeş uçağını kaçırmaya çalışan yolcunun silahı oyuncak çıktı25 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
  • Hocalı Katliamı'nın 27. yıl dönümü: Neler yaşandı, katliam mı 'soykırım' mı? Kim nasıl kabul ediyor?25 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti