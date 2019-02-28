Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Vietnam'da düzenledikleri zirvenin ikinci ve en önemli gününde görüşmelere Metropole Hanoi otelde başladı.
İkili 45 dakikalık birebir görüşmenin ardından heyetlerle birlikte yapılacak 2 saatlik genişletilmiş toplantıya katıldı.
Toplantının ardından heyetlerin çalışma yemeğine geçmesi ve liderlerin ortak anlaşma imza törenine katılması planlanıyor.
Trump ülkeden ayrılmadan da bir basın toplantısı düzenleyecek.
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