Vietnamlı lokanta sahibi, koronavirüs şeklinde hamburger ekmeği yaparak müşteri çekmeye çalışıyor

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de, bir lokanta sahibi, bütün dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden Covid 19'un mikroskop altında görülen şeklinden hamburger ekmeği yaparak, müşteri çekmeye çalışıyor.

“Korona burger” adıyla yeni ürününü tanıtan lokanta sahibi Hoang Tung, karamsarlığı bırakıp, yaşama tutunma adına bu tür bir girişimde bulunduğunu belirtti. Amacının müşterilerini bu yaşanılan zor günlerde az da olsa tebessüm ettirmek olduğunu belirten işletmeci, "Onların yaşam sevincini artırmak istiyorum". dedi.

10 yaşındaki oğlum ‘virüsten eğlenceli ne yapabiliriz?’ diye sorunca bu fikir aklıma geldi” diyen Tung, et veya tavuktan yapılan korona burgerleri diğerlerine oranla daha ucuza (2,7 dolar) sattığını ve gelen siparişleri karşılamakta şimdiden zorlandığını söyledi.