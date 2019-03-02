“Vikipedi-LTB Karekod Projesi” hayat buluyor

Başkent Lefkoşada surlariçindeki tarihi mekanlara, müzelere ve meydanlara ulaşmak artık çok daha kolay olacak.

Başkent Lefkoşada surlariçindeki tarihi mekanlara, müzelere ve meydanlara ulaşmak artık çok daha kolay olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor.

VikiLefkoşa veya resmi adıyla “Vikipedi-LTB Karekod Projesi” ile ilgili pilot bölge seçilen Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi mekanlar, müzeler ve meydanların bilgi ve görsellerine karekod yani QR kod uygulamasıyla anında ulaşılabilecek.

Proje ile ilgili bilgi veren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “VikiLefkoşa” kapsamında Lefkoşa’nın tarihî Surlariçi bölgesindeki çok sayıda noktaya Vikipedi’ye bağlantı veren karekodlar yerleştirileceğini söylesi.

Harmancı, Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin katkılarıyla hayata geçirilmek üzere olan ödüllü iş birliği projesinin 3 Mart’ta sona ereceğini belirtti.

İlk olarak ilgili maddelerin Türkçe ve İngilizce olarak tamamlanması, ardından da diğer dillere çevrilmesi için LTB destekli çok dilli bir iş birliği projesi düzenlenmesinin hedeflendiği anlatan Başkan Harmancı, projede kodları okutanlar, telefonları hangi dildeyse o dilde bilgi edinebilecekler.

Harmancı, yaz aylarında projenin hayata geçirilebileceğini de müjdeledi.