 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Villiers, Kıbrıs'ta çözüm konusunda "ihtiyatlı iyimser"

»
Villiers, Kıbrıs'ta çözüm konusunda "ihtiyatlı iyimser"
İngiltere Muhafazakarlar Partisi Milletvekili Theresa Villiers, Kıbrıs’ta garantilerin olmaması gerektiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ihtiyatlı iyimser olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Villiers’in, 9-12 Şubat tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Kıbrıs İçin Partiler Arası Diyalog’da yer aldığını ve temasların ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda ihtiyatlı iyimserlik için zemin bulunduğunu ve liderlerin çözümün başarıya ulaşmasına yönelik çabalarının samimi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Villiers, adadaki temaslarında, bazı zor konuların henüz çözülmemiş olduğunu gözlemlediğini; güvenlikle ilişkili konuların oldukça hassas olduğunu ve üçüncü ülkelerin garantilerinin kaldırılmasının zamanının geldiğine inandığını kaydetti.

Garantilerin, sömürge döneminin kalıntısı olduğunu ve Kıbrıs gibi çağdaş ve demokratik ülkelerde buna gerek olmadığını iddia eden Villiers, Kıbrıs İçin Partiler Arası Diyaloğ’un adada gerçekleştirdiği temaslarla, kritik safhada bulunan müzakerelerle ilgili çabaya destek verdiğini göstermek istediğini ifade etti.

Villiers ayrıca, askıda olan konuların çözülmesi ve görüş ayrılıklarının aşılması için yöntem bulunmasını arzuladığını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • EDEK ve vatandaşar ittifakı’ndan Türkiye’nin dört özgürlük taleplerine tepkiler13 Şubat 2017 Pazartesi 11:38
  • Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili çalışmalarda karmaşa yaşanıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 11:16
  • Güney’deki 2018 başkanlık seçimi...13 Şubat 2017 Pazartesi 11:12
  • Türkiye’nin güvenlik talepleri13 Şubat 2017 Pazartesi 11:10
  • Çiolas: “Anastasiadis bütün başlıkları müzakereye açmayı başardı”13 Şubat 2017 Pazartesi 10:12
  • Markulli süreci değerlendirdi12 Şubat 2017 Pazar 13:02
  • Başbakan Özgürgün Rum gazetesine değerlendirmelerde bulundu12 Şubat 2017 Pazar 12:46
  • Teoharus başkanlık için aday12 Şubat 2017 Pazar 12:45
  • “AKEL’in prosedüre desteğine artık kesin gözüyle bakılmamalı”12 Şubat 2017 Pazar 12:44
  • DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile söyleşi12 Şubat 2017 Pazar 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti