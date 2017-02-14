Villiers, Kıbrıs'ta çözüm konusunda "ihtiyatlı iyimser"

İngiltere Muhafazakarlar Partisi Milletvekili Theresa Villiers, Kıbrıs’ta garantilerin olmaması gerektiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ihtiyatlı iyimser olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Villiers’in, 9-12 Şubat tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Kıbrıs İçin Partiler Arası Diyalog’da yer aldığını ve temasların ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda ihtiyatlı iyimserlik için zemin bulunduğunu ve liderlerin çözümün başarıya ulaşmasına yönelik çabalarının samimi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Villiers, adadaki temaslarında, bazı zor konuların henüz çözülmemiş olduğunu gözlemlediğini; güvenlikle ilişkili konuların oldukça hassas olduğunu ve üçüncü ülkelerin garantilerinin kaldırılmasının zamanının geldiğine inandığını kaydetti.

Garantilerin, sömürge döneminin kalıntısı olduğunu ve Kıbrıs gibi çağdaş ve demokratik ülkelerde buna gerek olmadığını iddia eden Villiers, Kıbrıs İçin Partiler Arası Diyaloğ’un adada gerçekleştirdiği temaslarla, kritik safhada bulunan müzakerelerle ilgili çabaya destek verdiğini göstermek istediğini ifade etti.

Villiers ayrıca, askıda olan konuların çözülmesi ve görüş ayrılıklarının aşılması için yöntem bulunmasını arzuladığını dile getirdi.