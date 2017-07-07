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Vince Carter'ın yeni adresi belli oldu

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Vince Carter'ın yeni adresi belli oldu
40 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 8.0 sayı, 3.1 ribaund ve 1.8 asist istatistikleriyle mücadele etti

 

 

 

 

                                   

 

NBA'deki son üç sezonunda Memphis Grizzlies forması giyen 40 yaşındaki Vince Carter, Sacramento Kings ile anlaştı. Veteran oyuncunun, yıllık 8 milyon Dolar kazanacağı ileri sürüldü.

ABD'de yalnızca NBA haberleri yapan TheVertical editörü Adrian Wojnarowski'nin haberine göre veteran oyuncu, Kings ile 2 yıllığına anlaştı.

NBA'de 22. sezonunu geçirecek olan Carter; daha önce Toronto Raptors, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, Orlando Magic, Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies formalarını giydi.

40 yaşındaki oyuncu, 2016/17 sezonunda ortalama 24.6 dakika süre alıp 8.0 sayı, 3.1 ribaund ve 1.8 asist istatistikleriyle mücadele etti.

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