Virajı alamayıp bahçe duvarına çarptı:1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 13:00 sıralarında, Pınarbaşı – Boğazköy Anayolu üzerinde, Selçuk Manecioğlu (E-26), yönetimindeki KP 275 plakalı araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre sağdan çıkarak yolun sağında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Selçuk MANECİOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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