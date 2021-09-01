  • BIST 1.476,520
  • Altın 484,12
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Virginia Valisi, 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

» »
ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyahi erkeği affettiğini açıkladı.
Virginia Valisi, 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affetti

ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyahi erkeği affettiğini açıkladı.

Northam, yaptığı yazılı açıklamada, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951'de infazları gerçekleştirilen 7 siyahi hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.

Söz konusu 7 kişinin elektrikli sandalyede idam edildiğini anımsatan Northam, bu kişilere af çıkardığını belirtti.

Northam, eyalet kayıtlarında 1908-1951 yılları arasında 45 siyahinin "tecavüz" suçlamasıyla idam edildiğinin görüldüğünü, 70 yıl sonra alınan bu kararın ülkedeki ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmasını umduğu kaydetti.

Siyahilerin haklarını savunan gruplar, 2020 Aralık'ta Northam'a gönderdikleri dilekçede söz konusu 7 kişinin dava sürecinin şaibeli olduğunu ve bu kişilerin sadece ten renklerinden dolayı idam edildiğini savunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum31 Ağustos 2021 Salı 11:01
  • Nehir bile tersine aktı, 1 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı! Ida dehşeti31 Ağustos 2021 Salı 10:16
  • Aşı karşıtlığı sonu oldu… Ünlü radyocu Marc Bernier corona virüsüne yenik düştü30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:31
  • ABD askerlerinin cenazelerini Biden karşıladı30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26
  • ABD orman yangınları ile mücadele ediyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:29
  • Sera gazı salınımı 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:35
  • Karı-koca aynı numaraların yer aldığı kuponlarla 1 milyon dolar kazandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:01
  • Robert F Kennedy’nin katiline şartlı tahliye28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:04
  • ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 110 bine yaklaştı28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42
  • ABD, DEAŞ/Horasan'ın elebaşına hava saldırısı düzenledi28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti