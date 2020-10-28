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Virüs Daha Bulaşıcı Hale Geldi!

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Enfekte olan kişilerin boğazında ve burnunda daha fazla viral yük olduğunu gören uzmanlar, yeni türün daha bulaşıcı olduğunu öne sürüyor.
Virüs Daha Bulaşıcı Hale Geldi!

Yeni koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri farklı özellikleriyle bilim insanlarını adeta şaşkına döndürdü. Zaman içinde, bilinen diğer koronavirüslerin aksine kolay ve hızlı yayılması bir yana daha tehlikeli olduğu da ortaya çıktı.
Covid-19'a neden olan yeni koronavirüs hakkında bu zamana kadar edinilen bilgiler ışığında ilerleme sağlansa da araştırmalar SARS-CoV-2'nin sürprizlerinin bitmediğini gösteriyor. Yeni bir çalışmaya göre yeni koronavirüs orijinal türünden mutasyona uğradı. Uzmanlar, yeni koronavirüsün mutasyona uğramış halinin daha bulaşıcı olduğunu öne sürüyor.

DAHA KOLAY ÇOĞALIYOR
Henüz onaylanmamış olan çalışmada, SARS-CoV-2'nin 5 binden fazla suşu (aralarında genetik farklar bulunan alt tür grupları) incelendi. Araştırmacılar, DNA'ları incelenen örnekleri Teksas eyaletinin Houston bölgesindeki ilk enfeksiyon dalgası sırasında ve devamındaki süreçte topladı. Yeni koronavirüs örneklerinin alındığı bölgede araştırmacılar, salgının ilk zamanları birkaç farklı virüs türüne rastladı. Ancak devam eden salgın sürecinde toplanan neredeyse her genetik örneğin, virüsün yüzeyinde bir mutasyon içerdiği keşfedildi. Bu mutasyon, virüse taç benzeri görünümünü veren başak proteininin yapısını değiştirdi. Bu değişiklikle koronavirüs, boğaz arkasındaki hücrelere daha kolay tutunabilir hale geldi. Araştırmacılar, bu durumun artan bulaşma ve bulaşıcılık ile ilgili olduğunu düşünüyor. Mutasyona uğramış suşlarla enfekte olan kişilerin teşhis edildiklerinde, burunlarının ve boğazlarının gerisinde daha fazla viral yük olduğu görüldü ve bu da yeni türlerin daha bulaşıcı olabileceği düşüncesini ortaya çıkarıyor. Virüs, boğaz gerisindeki hücrelere daha kolay girebiliyor ve burada daha fazla çoğalabiliyorsa enfekte kişilerin daha fazla virüs yaymasını bekleyebiliriz. Yani geldiğimiz noktada daha da bulaşıcı hale gelen bir virüsle karşı karşıyayız.

AŞININ HER YIL GÜNCELLENMESİ GEREKEBİLİR
Özellikle belirli virüsler arasında yaygın olarak görülen mutasyonlar, başından beri yeni koronavirüs için de öngörülüyordu. Halk arasında endişeye neden olsa da bilimsel bir bakış açısıyla mutasyonları keşfetmek faydalı olabiliyor. Bilim insanları, bu sayede virüsün davranışları hakkında daha fazla bilgi ediniyor. Koronavirüsün mutasyona uğramış olması aşı çalışmalarını nasıl etkileyecek diye merak edebilirsiniz. Virüs üzerinde yapılan çalışmalar gösterdi ki, virüsün temel yapısında değişiklik oluşmuyor. Yani onaylanacak bir aşı, virüsün temel yapısı istikrarlı kaldığı sürece işe yarayacak. Ancak mutasyonlar gelişmeye ve norm haline gelmeye devam ederse aşının da değişmesi gerekebilir. Herhangi bir yılda birkaç farklı suşa sahip olabilen influenzada olduğu gibi aşının her yıl güncellenmesi söz konusu olabilir. Koronavirüsün mutasyona uğramış olması, kendinizi ve başkalarını Covid-19'dan korumak söz konusu olduğunda hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sadece maske kullanmak, sosyal mesafeye uymak ve el hijyenine dikkat etmek için daha fazla sebep veriyor.

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