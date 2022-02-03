Virüs Korkusu Kanser Vakalarını Tetikliyor

Covid-19 salgınının en çok lösemili çocukları, kanser hastalarını ve kanser belirtisi olan kişileri etkilediğini belirten LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, “Çünkü hastaneye gitmeye korkuyorlar. Bu da erken teşhis ve tedavide geç kalınmasına neden oluyor” dedi

Bütün dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi küçük büyük herkesi fiziksel ve ruhsal yönden derinden sarstı.

Ancak bu süreçten en çok lösemili çocuklar ile kanser hastalarının olumsuz etkilendiğini belirten LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, “Hastanelere gidemeyen, bu yüzden teşhis konulamayan, tedavileri aksayan lösemili çocuklarımız ile kanser hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmaktadır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Dr. Üstün Ezer

‘Hastalar tedaviden kaçıyor'

Kendisinde kanser belirtilerini örneğin memesinde bir kitle ya da idrarında kan fark eden kişiler hastaneye, doktora gitmeye çekiniyor. Lösemi ve kanser hastaları da kemoterapilerini, ışın tedavilerini almaktan veya ameliyat olmaktan kaçıyorlar. Çünkü coronavirüse yakalanmaktan korkuyorlar. Ancak bu durum erken teşhis ve tedavide geç kalınmasına neden oluyor.

‘Erken teşhis çok önemli'

Lösemili çocuk ilaç tedavisini tam gününde ve saatinde almalıdır. Bir ilaç blastın hücre duvarlarını yıkarken diğeri çekirdek adını verdiğimiz hayati merkezini parçalıyor. Bir diğeri lösemi hücresinin beslenmesi için gerekli maddeleri yok ederken, diğer ilaç çoğalmasını önlüyor. Burada oluşabilecek en küçük bir aksama kötü huylu lösemi hücresinin yeniden canlanmasına, çoğalmasına ve en kötüsü direnç kazanmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Lütfen tedavilerinizi aksatmayın. En ufak bir belirtide hastaneye gitmeye çekinmeyin. Covid-19'dan değil kanserden çekinin. Erken tanı almaktan değil geç kalmaktan korkun.

‘Üst düzeyde önlem aldık'

Sağlığımız en büyük servetimizdir ve ertelemeye gelmemelidir. LÖSEV'in ‘Bir Tuğla da Sen Koy' projesi ile Türk halkının bağışlarıyla tuğla tuğla örülen LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde Covid-19'a karşı üst düzeyde önlem aldık. Üstelik sadece onkoloji değil kardiyolojiden fizik tedaviye, doğumdan gastroenterolojiye tüm branşlarda hizmet veriyoruz. Bir LÖSEV kuruluşu olan ve Ankara İncek'te bulunan hastanemizde lösemili çocuklara da ücretsiz hizmet veriyoruz.