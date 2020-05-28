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Virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi

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Virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi
Virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 792 bin 992’ye çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 499 bin 167 kişi iyileşti.

Dünya’da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 792 bin 992’ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD’DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 745 bin 803 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 102 bin 107 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

“Brezilya (414 bin 661), Rusya (370 bin 680), İspanya (283 bin 849), İngiltere (267 bin 240), İtalya (231 bin 139), Fransa (182 bin 913), Almanya (181 bin 895), Türkiye (159 bin 797), Hindistan (158 bin 415), İran (141 bin 591), Peru (135 bin 905), Kanada (87 bin 519), Çin (82 bin 995), Şili (82 bin 289), Suudi Arabistan (78 bin 541), Meksika (78 bin 23), Pakistan (61 bin 227), Belçika (57 bin 592), Katar (48 bin 947), Hollanda (45 bin 768), Belarus (38 bin 956), Bangladeş (38 bin 292), Ekvador (38 bin 103), İsveç (35 bin 88), Singapur (32 bin 876), Birleşik Arap Emirlikleri (31 bin 969), Portekiz (31 bin 292), İsviçre (30 bin 776), Güney Afrika (25 bin 937), İrlanda (24 bin 803), Kolombiya (24 bin 104), Endonezya (23 bin 851), Kuveyt (23 bin 267), Polonya (22 bin 473) ve Ukrayna (21 bin 905).”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

“İngiltere 37 bin 460, İtalya 33 bin 72, Fransa 28 bin 596, İspanya 27 bin 118, Brezilya 25 bin 697, Belçika 9 bin 364, Meksika 8 bin 597, Almanya 8 bin 533, İran 7 bin 564, Kanada 6 bin 765, Hollanda 5 bin 871, Çin 4 bin 634, Hindistan 4 bin 534, Türkiye 4 bin 431, İsveç 4 bin 220, Peru 3 bin 983, Rusya 3 bin 968, Ekvador 3 bin 275, İsviçre 1917, İrlanda 1631, Endonezya 1473, Portekiz 1356, Pakistan 1260, Polonya 1028, Şili 841, Kolombiya 803, Ukrayna 658, Güney Afrika 552, Bangladeş 544, Suudi Arabistan 425, Birleşik Arap Emirlikleri 255, Belarus 214, Kuveyt 175, Katar 30 ve Singapur 23.”

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