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‘Virüs yalan’ diyerek ‘corona partisi’ne katılan adam Covid-19’dan öldü

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ABD’de 30 yaşındaki bir adam virüsün gerçek olmadığını savunarak ‘Covid-19 partisi’ne katıldı. Ardından ‘corona’ tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
‘Virüs yalan’ diyerek ‘corona partisi’ne katılan adam Covid-19’dan öldü

Teksas eyaltetinde yaşanan olaya ilişkin konuşan San Antonio’daki Methodist hastanesi başhekimi Dr. Jane Appleby, kimliği gizli tutulan adamın son sözlerinin “Sanırım bir hata yaptım, yalan olduğunu sanıyordum ama değilmiş” olduğunu belirtti.

Hastanın hemşirelere Covid-19 teşhisi konan biri tarafından düzenlenen partiyle ilgili bilgi verdiğini belirten Dr, Appleby insanların “Virüs gerçek mi, onlara da bulaşacak mı” diye görmek için partiye katıldığını anlattı.

Doktor, virüsün herkese bulaşabildiğini vurgulamak için hastanın hikayesini paylaştığını belirtti.

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