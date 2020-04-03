Virüsle mücadelede son durum değerlendirildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ekibi ile birlikte yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı…

Pilli, son olarak yapılan 321 testte 7 pozitif vakaya rastlandığını kaydetti…

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 327 test yapıldığını ve KKTC’de vaka sayısının 88’e yükseldiğini aktararak, 29 hastanın ise taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu ekledi.

Pilli, yoğun bakımda yatan hastalardan birinin normal odaya alındığını, diğerinin ise solunum cihazına ihtiyaç olmadan yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü kaydetti…

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak: 4 ve

Karpaz: 22

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son çıkan 7 vakanın 3’ünün Lapta 4’ünün de Karpaz’da olduğunu ve temaslı hastalardan bulaştığını kaydetti.

Dünyaya bakıldığında birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi durumda olunduğunu ifade eden Bakan Pilli, 24 saat özveriyle çalışan ekibine teşekkür etti…

En iyi şekilde görevlerini yapacaklarını kaydeden Pilli, temas ekibinin bu noktada çok önemli olduğunu aktardı…

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce de salgınla mücadelede temaslı vakaların bulunmasının önemini vurgulayarak, testlerin de olası vakalara yapılması gerektiğini belirtti.

İnce, herkese test yapmaktan çok, sağduyulu ve objektif kararlar alınmasının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu kaydetti.

İnce, olası vaka tanımına uyan kişilere testlerin yapılmasının doğru olduğunu belirterek, ülke kaynaklarının doğru yerde kullanılmasının önemini vurguladı…

Başhemşire Fatma Savaşan da hasta sayısının artmasıyla temaslı sayısının da arttığını kaydederek, temaslı hastaların zaman kaybetmeden başvurmasının önemine değindi.

Savaşan, sosyal medyada değil direk ihbar hatlarına ulaşarak bilgi verilmesinin takip aşamasında önemli olduğunu aktardı.

Doktor Selin Bardak da hastaların tedavileri ile ilgili bilgi verdi.

Bardak, Yoğun bakımdaki iki hastadan birinin yoğun bakımdan çıktığını diğer kişinin de durumunun iyi olduğunu aktardı.

Bardak servislerdeki kişiler durumunun ise iyi olduğunu aktardı. (BRT)